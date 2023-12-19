Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sat Set Wujudkan Kedaulatan Pangan, Ganjar Gandeng Para Periset IPB

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |23:39 WIB
<i>Sat Set</i> Wujudkan Kedaulatan Pangan, Ganjar Gandeng Para Periset IPB
Ganjar Pranowo (Foto: istimewa)
A
A
A

 

BOGOR - Calon Presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyebut akan melakukan kerjasama dengan para periset Institut Pertanian Bogor (IPB) guna mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia, bila nantinya terpilih sebagai presiden di tahun 2024. Dirinya juga percaya IPB sangat berpengalaman dalam sektor pertanian.

Hal tersebut disampaikan Ganjar saat menghadiri acara Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) bertajuk 'Food & Agriculture Summit II dan Dialog Calon Presiden RI 2024-2029: Mewujudkan Kedaulatan Agromaritim sebagai Fondasi Utama untuk Indonesia Emas 2045', di IPB, International Convention Center, Bogor, Selasa (19/12/2023).

“Kalau saya enggak pak, saya siapkan pertemuan kontrak dengan IPB, itu lebih pas. Ini komitmen take and give, ini take and give. Soal selera, saya tak pernah memaksakan tapi ini kongkrit," tegas Ganjar.

Ia menjelaskan, mengapa memilih bekerjasama dengan IPB dalam mewujudkan kedaulatan pangan ini. menurutnya IPB telah melakukan berbagai riset dan sebagian besar di hilirisasi sendiri.

“Jadi banyak hasil penelitian dari kampus seperti yang dicontohkan IPB itu ada 35 persen kurang lebih hasil risetnya itu ya di hilirisasi oleh IPB sendiri. Maka terbayangkan gak kalau itu diambil alih oleh pemerintah menjadi kebijakan nasional,” jelas Ganjar.

Nantinya, saat pelaksanaan bisa dikawal oleh para mahasiswa IPB sendiri. Pihaknya sangat yakin permasalahan ini mampu diatasi dengan kerjasama tersebut, apalagi IPB sangat terbuka dengan apa yang bakal dilakukan Ganjar.

“Dan menurut saya inilah langkah paling kongkrit yang bisa kita lakukan, maka gregetan saya adalah dengan data sains yang ada itu, seharusnya kita bisa ambil, saya tawarkan secara terbuka mau enggak kemudian, kita kontrak di situ. Kontrak untuk menjalankan itu dalam waktu dua tahun,” ucap Ganjar.

Halaman:
1 2
      
