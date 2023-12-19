Mahfud MD Minta Santri Berpartisipasi dalam Pemilu, Bisa Konsultasi ke Kiai soal Pilihannya

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat dalam pemilihan umum (Pemilu), dan menggunakan hak suaranya, tak terkecuali para santri.

Bahkan kata Mahfud, para santri bisa berkonsultasi pada Kiai di pondok pesantren (ponpes) masing-masing untuk menentukan siapa yang bakal mereka pilih.

Awalnya Mahfud menjelaskan bahwa tidak ada calon pemimpin yang sempurna. Semuanya memiliki celah bahkan cacat. Namun, bukan berarti warga negara diizinkan untuk tidak memberikan hak suara saat pemilu digelar.

"Tetapi memang pemilu itu bukan untuk memilih orang yang sempurna, karena tidak ada manusia yang sempurna, nda ada, siapapun dicalonkan pasti ada cacat," kata Mahfud MD dalam dialog kebangsaan dengan ratusan pimpinan Pondok Pesantren (ponpes) se-Banten, Selasa (19/12/2023).

Mahfud mengatakan, masyarakat bisa memilih pemimpin berdasarkan beberapa poin seperti latar belakang, rekam jejak, visi misinya, hingga kelakuan calon pemimpin.