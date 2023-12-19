Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Minta Santri Berpartisipasi dalam Pemilu, Bisa Konsultasi ke Kiai soal Pilihannya

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |23:51 WIB
Mahfud MD Minta Santri Berpartisipasi dalam Pemilu, Bisa Konsultasi ke Kiai soal Pilihannya
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat dalam pemilihan umum (Pemilu), dan menggunakan hak suaranya, tak terkecuali para santri.

Bahkan kata Mahfud, para santri bisa berkonsultasi pada Kiai di pondok pesantren (ponpes) masing-masing untuk menentukan siapa yang bakal mereka pilih.

Awalnya Mahfud menjelaskan bahwa tidak ada calon pemimpin yang sempurna. Semuanya memiliki celah bahkan cacat. Namun, bukan berarti warga negara diizinkan untuk tidak memberikan hak suara saat pemilu digelar.

"Tetapi memang pemilu itu bukan untuk memilih orang yang sempurna, karena tidak ada manusia yang sempurna, nda ada, siapapun dicalonkan pasti ada cacat," kata Mahfud MD dalam dialog kebangsaan dengan ratusan pimpinan Pondok Pesantren (ponpes) se-Banten, Selasa (19/12/2023).

Mahfud mengatakan, masyarakat bisa memilih pemimpin berdasarkan beberapa poin seperti latar belakang, rekam jejak, visi misinya, hingga kelakuan calon pemimpin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185190//pemerintah-nvDs_large.jpg
Wamenag Minta Santri Tidak Berhenti pada Ilmu Fiqih, tapi Kuasai Teknologi dan Kedokteran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/614/3183917//menag_nasaruddin_umar-MYI4_large.jpg
Menag Dorong Karakter Santri Berbasis Kecerdasan Kontemplasi, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183006//mahfud_md-TdiK_large.jpg
Mahfud MD: Hakim yang Bisa Buktikan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu, Bukan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182050//yusril-W6hN_large.jpg
Yusril, Otto hingga Mahfud Sambangi Istana, Bakal Dilantik jadi Komite Reformasi Polri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179877//mahfud_md-mrTE_large.jpg
Terungkap! Ini Isi Pertemuan Purnawirawan Jenderal Polri dengan Mahfud MD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179852//mahfud_md_bersama_purn_jenderal_polri-x3gp_large.jpg
Mahfud MD Diskusi dengan Purnawirawan Jenderal, Bahas Reformasi Polri?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement