HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kawasan Padat Penduduk di Palmerah Terbakar, 16 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |23:19 WIB
Kawasan Padat Penduduk di Palmerah Terbakar, 16 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda kawasan padat penduduk di Jalan Kota Bambu Raya Nomor 1, Palmerah, Jakarta Barat, pada Selasa (19/12/2023), malam. Kebakaran dilaporkan melanda bangunan rumah tinggal di kawasan padat penduduk tersebut.

"Terjadi kebakaran pada bangunan rumah tinggal di kawasan padat hunian yang berlokasi di Jl. Kota Bambu Raya No.1, RT.5/RW.5, Kota Bambu Utara, Kec. Palmerah, Jakarta Barat," dikutip dari akun medsos X pemadam kebakaran (damkar) DKI Jakarta @humasjakfire.

Sebanyak 16 unit damkar dan 80 personel diterjunkan ke lokasi kebakaran tersebut. Saat ini, petugas masih berjibaku untuk melakukan pendinginan area.

"Pengerahan saat ini dilaporkan sebanyak 16 unit (13 unit Jakarta Barat dan 3 unit Jakarta Pusat) serta 80 personel di TKP untuk melakukan pemadaman. Saat ini, #PemadamJakarta masih berupaya melokalisir perambatan api," tulis akun @humasjakfire.

"Update: Perambatan berhasil dilokalisir dan pada pukul 22.30 WIB, proses pemadaman dinyatakan masuk tahap pendinginan area," sambungnya.

Belum diketahui penyebab kebakaran di lokasi padat penduduk tersebut. Pun demikian ada tidaknya korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Namun, petugas damkar dikabarkan telah berhasil melokalisir rembetan api.

(Awaludin)

      
