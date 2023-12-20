Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Sebut Kebijakan Pangan Seharusnya Berdasarkan Riset Lokal

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |00:07 WIB
Ganjar Sebut Kebijakan Pangan Seharusnya Berdasarkan Riset Lokal
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

BOGOR - Persoalan ketahanan pangan di Indonesia terus menjadi isu yang diperbincangkan. Berbagai riset yang telah dilakukan kadang diabaikan oleh pemerintah soal kedaulatan pangan itu.

Faktor utama persoalan ketahanan pangan yang masih menjadi masalah adalah ketergantungan pada impor, terutama untuk komoditas bahan pokok seperti beras. Padahal ketergantungan ini dapat membuat negara rentan terhadap fluktuasi harga di pasar internasional, perubahan iklim, dan gangguan pasokan global.

Hal tersebut disampaikan Calon Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo saat memaparkan programnya dalam acara Food & Agriculture Summit II dan Dialog Calon Presiden RI 2024-2029 yang diadakan Himpunan Alumni IPB di IPB International Convention Center, Bogor, pada Selasa (19/12/2023).

“Maka pak rektor tadi menyampaikan, kedelai bisa kita bereskan kok, bawang putih bisa kita bereskan, gak usah lah 100 persen. Tapi kalau tanah masuk tropis itu separuh lebih dikit aja bisa kita produksi sendiri, kita bisa menghemat banyak hal, yang kedua, dari sisi kedaulatan, agro maritim yang diputuskan oleh IPB menurut saya bagus banget,” papar Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Ganjar-Mahfud IPB Ganjar Pranowo
