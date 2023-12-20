Ada Menteri hingga Kepala Daerah Kampanye di Hari Kerja, Ini Kata Mahfud MD

JAKARTA - Calon wakil presiden dari Partai Perindo, Mahfud MD menyinggung adanya beberapa pihak yang melakukan kampanye di waktu jam kerja. Hal itu ia sampaikan dalam acara dialog diaspora warga Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kantor TKRPP, Menteng, Jakarta Pusat, (19/12/2023).

Mulanya, Mahfud menuturkan bahwa aturan yang membatasi calon untuk melakukan kampanye yang sesuai dengan ketentuan, tak pernah di perhatikan oleh setiap caleg maupun capres-cawapres.

"Ada aturan tentang kampanye. Aturan itu membatasi calon untum berkampanye di luar ketentuan. Tapi ketentuan itu nyatanya tidak pernah di gubris," ujar Mahfud dihadapan para relawan.

"Orang yang di sana itu, pada di luar daerah, pidato. Kapan ngantornya? Kok banyak orang, kemarin di Jawa Tengah, besok ada di Sulawesi. Saya melakukan itu kan bisa juga, tetapi saya tidak," sambungnya.