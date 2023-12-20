Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ada Menteri hingga Kepala Daerah Kampanye di Hari Kerja, Ini Kata Mahfud MD

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |00:23 WIB
Ada Menteri hingga Kepala Daerah Kampanye di Hari Kerja, Ini Kata Mahfud MD
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Calon wakil presiden dari Partai Perindo, Mahfud MD menyinggung adanya beberapa pihak yang melakukan kampanye di waktu jam kerja. Hal itu ia sampaikan dalam acara dialog diaspora warga Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kantor TKRPP, Menteng, Jakarta Pusat, (19/12/2023).

Mulanya, Mahfud menuturkan bahwa aturan yang membatasi calon untuk melakukan kampanye yang sesuai dengan ketentuan, tak pernah di perhatikan oleh setiap caleg maupun capres-cawapres.

"Ada aturan tentang kampanye. Aturan itu membatasi calon untum berkampanye di luar ketentuan. Tapi ketentuan itu nyatanya tidak pernah di gubris," ujar Mahfud dihadapan para relawan.

"Orang yang di sana itu, pada di luar daerah, pidato. Kapan ngantornya? Kok banyak orang, kemarin di Jawa Tengah, besok ada di Sulawesi. Saya melakukan itu kan bisa juga, tetapi saya tidak," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement