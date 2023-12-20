Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini Pesan Relawan ke Mahfud MD jika Terpilih di Pilpres 2024

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |00:29 WIB
Ini Pesan Relawan ke Mahfud MD jika Terpilih di Pilpres 2024
Relawan Ganjar - Mahfud MD (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) dari Partai Perindo, Mahfud MD menghadiri Dialog Diaspora dan deklarasi dukungan oleh warga Nusa Tenggara Timur (NTT) se-Jabodetabek di Halaman Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Presiden (TKRPP) Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/12/2023).

Dalam kesempatan itu, Gus Soleh (57) sebagai Pasukan Akar Rumput Ganjar Mahfud berpesan agar Mahfud MD tidak melupakan relawan jika terpilih sebagai Wakil Presiden periode. 2024-2029.

“Pesan kami hanya 1 pak, bila terpilih menjadi Wapres jangan tinggalkan relawan pak ya, sakitnya tuh disini pak ya (sambil nunjuk dada). Ya terus terang kita sejarahnya tidak ada pengkhianatan, pak Ganjar sama pak Mahfud bukan 100 persen tapi 1000 persen pasti menang,” kata Soleh kepada wartawan.

Selain itu, ia meminta agar Mahfud MD sebagai putra daerah dari Madura untuk tetap bisa berbicara lantang dalam menghadapi segala kondisi.

“Tapi saat ini tirani yang kita hadapi pak, kami minta pak Mahfud tetap jadi pak Mahfud, berani bersuara lantang pak, itulah ciri khas orang Madura yang kita suka,” ujarnya.

Sementara itu, Didi Nongsai dari Ikatan Keluaraga Besar Maumere menegaskan daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga Flores mendukung pasangan Ganjar Mahfud.

