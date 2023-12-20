Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Kelangkaan Pupuk saat Debat Capres, Ini Kata Ganjar

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |00:34 WIB
Soal Kelangkaan Pupuk saat Debat Capres, Ini Kata Ganjar
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

BOGOR - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo sempat disinggung soal kelangkaan pupuk saat debat perdana di KPU. Dia menilai pentingnya penyuluhan terkait pupuk kepada masyarakat, dan dibutuhkan integritas serta kejujuran dalam mengatasi kelangkaan pupuk tersebut.

Dia juga menyoroti, pemerintah yang memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pupuk aman dan tersedia. Akan tetapi, Ganjar menilai bahwa realitasnya tidak sesuai dengan informasi tersebut.

Dia menambahkan, terjadinya disparitas antara subsidi untuk lahan kurang dari dua hektare dan yang lebih besar, justru menciptakan potensi untuk terjadinya penyelundupan. Menurutnya, kelangkaan pupuk karena adanya subsidi dan tidak subsidi.

Subsidi dasarnya adalah lahan maksimum dua hektare. Hal tersebut, membuat penyelundupan bisa dilakukan dengan sangat mudah.

“Jika saya juragan, maka saya akan sewa tanah yang kurang dari dua hektare, 1,9-1,5, tapi saya bisa punya 100 hektare. Saya bisa dapat subsidi enggak? Kalau basisnya itu, bisa dapat,” kata Ganjar.

Selain membahas isu kelangkaan pupuk, Ganjar juga menyampaikan program terbarunya, yakni KTP Sakti. KTP Sakti ini dirancang menyatukan semua data dan diyakini akan memangkas proses birokrasi kependudukan serta memudahkan penyaluran bantuan sosial menjadi tepat sasaran.

"Saya mulai jualan KTP Sakti. 'Ah politisi itu sukanya janji,' saya dipaksa untuk berjanji. Ya janji lah kita cerita," lanjut dia dan disambut gelak tawa peserta yang hadir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192580//mentan_amran-ZK0u_large.jpg
Stok Pupuk Nasional Aman hingga 2026? Ini Jawaban Amran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/320/3192131//petani-7IjZ_large.jpg
Pupuk sebagai Fondasi Ketahanan Pangan: Transformasi Pupuk Indonesia Jaga Pertanian Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191607//petani-jzQL_large.jpg
Kebangkitan Industri Pupuk Indonesia: Petani Happy, Swasembada Pangan Tercapai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190657//pupuk_subsidi-dBTS_large.jpg
Temuan BPK soal Inefisiensi, Ada Perpres Baru Tata Kelola Pupuk Subsidi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183297//mentan_amran_soal_pupuk_subsidi-COZj_large.jpg
Amran Klaim Pembelian Pupuk Subsidi Naik 20%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement