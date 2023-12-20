Soal Kelangkaan Pupuk saat Debat Capres, Ini Kata Ganjar

BOGOR - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo sempat disinggung soal kelangkaan pupuk saat debat perdana di KPU. Dia menilai pentingnya penyuluhan terkait pupuk kepada masyarakat, dan dibutuhkan integritas serta kejujuran dalam mengatasi kelangkaan pupuk tersebut.

Dia juga menyoroti, pemerintah yang memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pupuk aman dan tersedia. Akan tetapi, Ganjar menilai bahwa realitasnya tidak sesuai dengan informasi tersebut.

Dia menambahkan, terjadinya disparitas antara subsidi untuk lahan kurang dari dua hektare dan yang lebih besar, justru menciptakan potensi untuk terjadinya penyelundupan. Menurutnya, kelangkaan pupuk karena adanya subsidi dan tidak subsidi.

Subsidi dasarnya adalah lahan maksimum dua hektare. Hal tersebut, membuat penyelundupan bisa dilakukan dengan sangat mudah.

“Jika saya juragan, maka saya akan sewa tanah yang kurang dari dua hektare, 1,9-1,5, tapi saya bisa punya 100 hektare. Saya bisa dapat subsidi enggak? Kalau basisnya itu, bisa dapat,” kata Ganjar.

Selain membahas isu kelangkaan pupuk, Ganjar juga menyampaikan program terbarunya, yakni KTP Sakti. KTP Sakti ini dirancang menyatukan semua data dan diyakini akan memangkas proses birokrasi kependudukan serta memudahkan penyaluran bantuan sosial menjadi tepat sasaran.

"Saya mulai jualan KTP Sakti. 'Ah politisi itu sukanya janji,' saya dipaksa untuk berjanji. Ya janji lah kita cerita," lanjut dia dan disambut gelak tawa peserta yang hadir.