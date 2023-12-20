Andika Beri Semangat Pemilih Muda di Tengah Tenggat Waktu Menuju Pilpres 2024

JAKARTA - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jenderal TNI (purn) Andika Perkasa memberikan semangatnya untuk para pemilih muda dalam diskusi yang dilakukan bersama Tim Pemenangan Muda (TPM) di tengah tenggat waktu pilpres yang tinggal 7 minggu lagi.

"Target kita masih panjang masih panjang ini artinya masih 7 mingguan masih begitu banyak hal bisa terjadi bukan hanya yang bisa kami lakukan tapi diluar yang kami lakukan bisa juga terjadi kita lihat saja kita berharap calon kita sudah siap tapi juga kita mengantisipasi yang terjadi yang membutuhkan respon," kata Andika usai diskusi di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (19/12/2023).

Andika mengungkapkan jika saat ini sebanyak 62 persen dari kalangan gen Z concern dengan isu sosial dam ekonomis, hal tersebut menjadi perhatian khusus untuk TPN dalam mengembangkan visi-misi Ganjar-Mahfud.

"Artinya justru inilah yang ingin caranya supaya mereka masyarakat Indonesia ini punya akses yang sama secara baik secara sosial maupun secara ekonomi dan tidak melihat misalnya apakah suku apakah agama atau bahkan status sosial karena ada kecenderungan karena sudah diperlihatkan kepada publik ada," ucap Andika.

Sebelumnya, Andika melakukan diskusi bersama Tim Pemenangan Muda (TPM) TPN Ganjar-Mahfud dengan tema 'Ruang Aspirasi dan Solusi: Kepemimpinan' Selasa (19/12/2023).