Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

IPB Siap Berkolaborasi dengan Ganjar Pranowo Majukan Indonesia Lewat Agromaritim

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |02:16 WIB
IPB Siap Berkolaborasi dengan Ganjar Pranowo Majukan Indonesia Lewat Agromaritim
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

BOGOR - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo mengungkap visi misinya yakni menyejahterakan seluruh masyarakat khususnya lewat pertani dan nelayan. Mengetahui hal itu, Institut Pertanian Bogor (IPB) siap mendukung Ganjar mewujudkan mimpi tersebut.

Hal diungkap dalam acara Food & Agriculture Summit III di IPB International Convention Center Bogor, Selasa (19/12/2023). Dalam acara tersebut, pria berambut putih itu, berdiskusi dengan Rektor dan Wakil Rektor IPB, para guru besar, dosen, alumni serta civitas akademika IPB terkait optimalisasi pertanian dan kelautan.

"Kalau bicara soal pertanian, kelautan dan ketahanan pangan, saya itu geregetan. Kenapa, karena hari ini saya berada di IPB dan saya yakin IPB bisa diandalkan soal ini," ucap Ganjar.

Ganjar percaya, IPB sebagai universitas yang konsen terkait pertanian, perkebunan dan kelautan, pasti sudah banyak melahirkan inovasi. Sebab, berdasarkan riset yang telah dilakukan IPB, pastinya bisa menjadikan Indonesia lebih sejahtera khususnya terkait ketahanan pangan.

"Tapi saya banyak dicurhati peneliti, kalau hasil riset yang banyak itu hanya menumpuk di perpustakaan dan dimakan tikus. Kan sayang sekali ini, kenapa tidak diambil dan dijadikan sebuah kebijakan?" imbuhnya.

Dirinya bahkan mengaku siap, menjalani kontrak kerjasama terkait kesuksesan pengembangan sektor agromaritim di Indonesia, bila nanti terpilih sebagai presiden. Anggaran riset juga akan dinaikkan dari semula 0,22 persen dari PDB menjadi minimal 1 persen agar riset dan inovasi terus berkembang.

"Persoalannya kenapa sampai saat ini, hasil riset dan inovasi IPB belum distempel dan dijadikan sebagai kebijakan publik. Padahal tinggal butuh keputusan saja, jalan. Makanya saya geregetan dan tidak sabar ingin cepat tandatangan kontrak dengan IPB," tegasnya disambut tepuk tangan ratusan akademisi IPB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pilpres 2024 IPB Ganjar Pranowo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/65/3182976//arif-ubk6_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Arif Satria, Rektor IPB yang Dilantik sebagai Kepala BRIN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement