IPB Siap Berkolaborasi dengan Ganjar Pranowo Majukan Indonesia Lewat Agromaritim

BOGOR - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo mengungkap visi misinya yakni menyejahterakan seluruh masyarakat khususnya lewat pertani dan nelayan. Mengetahui hal itu, Institut Pertanian Bogor (IPB) siap mendukung Ganjar mewujudkan mimpi tersebut.

Hal diungkap dalam acara Food & Agriculture Summit III di IPB International Convention Center Bogor, Selasa (19/12/2023). Dalam acara tersebut, pria berambut putih itu, berdiskusi dengan Rektor dan Wakil Rektor IPB, para guru besar, dosen, alumni serta civitas akademika IPB terkait optimalisasi pertanian dan kelautan.

"Kalau bicara soal pertanian, kelautan dan ketahanan pangan, saya itu geregetan. Kenapa, karena hari ini saya berada di IPB dan saya yakin IPB bisa diandalkan soal ini," ucap Ganjar.

Ganjar percaya, IPB sebagai universitas yang konsen terkait pertanian, perkebunan dan kelautan, pasti sudah banyak melahirkan inovasi. Sebab, berdasarkan riset yang telah dilakukan IPB, pastinya bisa menjadikan Indonesia lebih sejahtera khususnya terkait ketahanan pangan.

"Tapi saya banyak dicurhati peneliti, kalau hasil riset yang banyak itu hanya menumpuk di perpustakaan dan dimakan tikus. Kan sayang sekali ini, kenapa tidak diambil dan dijadikan sebuah kebijakan?" imbuhnya.

Dirinya bahkan mengaku siap, menjalani kontrak kerjasama terkait kesuksesan pengembangan sektor agromaritim di Indonesia, bila nanti terpilih sebagai presiden. Anggaran riset juga akan dinaikkan dari semula 0,22 persen dari PDB menjadi minimal 1 persen agar riset dan inovasi terus berkembang.

"Persoalannya kenapa sampai saat ini, hasil riset dan inovasi IPB belum distempel dan dijadikan sebagai kebijakan publik. Padahal tinggal butuh keputusan saja, jalan. Makanya saya geregetan dan tidak sabar ingin cepat tandatangan kontrak dengan IPB," tegasnya disambut tepuk tangan ratusan akademisi IPB.