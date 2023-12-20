Gempa M3,7 Guncang Kabupaten Jayapura

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 3,7 mengguncang daerah Kabupaten Jayapura, Papua pada Rabu (20/12/2023). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pukul 03.35 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berlokasi di 18 kilometer Timur Laut Kabupaten Jayapura, Papua. Sementara itu, pusat kedalaman gempa berada di 18 kilometer.

"#Gempa Mag:3.7, 20-Dec-2023 03:35:37WIB, Lok:2.96LS, 140.02BT (18 km TimurLaut KAB-JAYAPURA-PAPUA), Kedlmn:31 Km #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga daerah Kabupaten Jayapura diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

(Awaludin)