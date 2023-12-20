Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sidang Praperadilan Ditolak, Firli Bahuri: Saya Kaget

Muhammad Farhan , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |04:58 WIB
Sidang Praperadilan Ditolak, Firli Bahuri: Saya Kaget
A
A
A

JAKARTA - Ketua Nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri menanggapi hasil putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memutuskan tidak menerima gugatan Praperadilannya.

Firli mengajukan Praperadilan tentang sah tidaknya penetapan tersangka Ketua KPK Nonaktif, Firli Bahuri di kasus dugaan pemerasan terhadap Mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Firli menyampaikan dirinya terkejut dengan pemberitaan yang beredar bahwasanya gugatan Praperadilan yang disampaikan, yakni ditolak.

"Saya kaget mendengar berita hari ini, bahwa permohonan Firli ditolak. Saya kaget. Kan putusan pengadilan tidak begitu bunyinya," ungkap Firli di Kafe Kopi Timur, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Selasa (19/12/2023).

Firli mengatakan, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas gugatannya, bukan berarti ditolak.

