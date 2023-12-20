Ratusan Orang Hadirin Peluncuran Gerakan Kaos Rakyat Pasangan Ganjar-Mahfud

YOGYAKARTA - Ratusan orang dari organ relawan pasangan nomor urut tiga, Ganjar Pranowo - Mahfud MD seantero Yogyakarta menghadiri peluncuran Gerakan Kaos Rakyat di Warung Badai, Mrisen Sardonoharjo, Ngaglik Sleman Yogyakarta. Acara tersebut ternyata dihadiri langsung oleh Ganjar Pranowo.

Inisiator Gerakan Kaos Rakyat ini, Wijayanti, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan inisiasi otentik kawan-kawan organ relawan di Yogyakarta, sebagai wujud gotong royong dan sumbangsih bagi perjuangan pasangan Ganjar-Mahfud.

“Ini merupakan sebuah gerakan otentik yang muncul dari bawah yang dinamakan sebagai Gerakan Kaos Rakyat, yang nantinya akan diteruskan ke seluruh penjuru Indonesia, dengan kemandirian dan gotong royong. Ciri gerakan ini adalah partisipatif dan gotong royong.” kata Wijayanti, Senin (18/12/2023).

BACA JUGA: Kredit Macet Nelayan Diputihkan jika Ganjar Jadi Presiden

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Direktur Representatif Direktorat Relawan Tim Pemenangan Nasional (TPN), Rifqi Mubarok, sangat mengapresiasi inisiatif otentik progresif dari para relawan tersebut. Dia menilai gerakan ini lahir sebagai bentuk kencintaan masyarakat terhadap pasangan Ganjar-Mahfud.

“Gerakan ini merupakan wujud cinta Rakyat kepada Mas Ganjar-Pak Mahfud, cinta dari Rakyat kepada Pemimpin yang mau mendengarkan segala keluh kesah Rakyatnya, cinta dari Rakyat kepada Pemimpin yang sat-set tas-tes menyelesaikan permasalahan Rakyatnya, cinta dari Rakyat kepada Pemimpin yang mau memandang Rakyatnya dengan welas asih, dan cinta Rakyat kepada Pemimpin yang sudah terbukti amanah," katanya.