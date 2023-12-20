Fenomena Baru, Siti Atikoh Temukan Banyak KDRT pada Alpha Woman

TULUNGAGUNG - Istri capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti mengaku ada fenomena baru dalam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami perempuan.

Dirinya menyebutkan jika kasus KDRT yang menimpa perempuan saat ini bukan hanya terjadi pada mereka yang memiliki ketergantungan ekonomi pada suami tetapi juga pada alpha women atau female.

Sebagai informasi, alpha woman sendiri merupakan istilah untuk perempuan mandiri, percaya diri, kuat, berpengaruh, didorong oleh diri sendiri, berjiwa pemimpin, dan dihormati oleh orang disekelilingnya. Biasanya alpha women memiliki pekerjaan dan menghasilkan uang sendiri. Hal inilah yang membuat dirinya tidak ketergantungan ekonomi pada suami.

Namun, tetap saja mereka tidak berani untuk berbicara kala terkena KDRT dari suaminya.

"Justru yang saya temukan alpha women sebagai korban. Mungkin (dilakukan oleh) pasangan yang toxic manipulatif seperti itu," ujar Atikoh saat ditemui awak media di Tulungagung, Jawa Timur, Selasa (19/12/2023).

Atikoh mengungkapkan, hal tersebut terjadi karena perempuan yang memiliki karier luar biasa merasa sangat bersalah lantaran dia tidak bisa cukup melakukan tanggung jawab domestiknya.

"Tidak mau speak up karena 'oh iya mungkin ada tugas-tugas saya yang terbengkalai'," ujar Atikoh.