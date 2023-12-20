Advertisement
Alexander Tolak Jadi Saksi Meringankan Tersangka Firli, Polda Metro: Itu Hak Beliau

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |09:10 WIB
Ilustrasi/Foto: Okezone
JAKARTA- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menolak untuk menjadi saksi meringankan (a de charge) dalam kasus dugaan pemerasan tersangka Firli Bahuri terhadap Syahrul Yasin Limpo. Polda metro Jaya menilai penolqkan tersebut mrupakan hak dari Alexander Marwata.

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak berdasarkan informasi yang diterima Alexander menolak menjadi saksi. Dia menilai penolakan tersebut merupakan hak dari Alexander Marwata.

 BACA JUGA:

"Alexander Marwata selaku Wakil Pimpinan KPK RI kapasitasnya diajukan oleh tersangka FB kepada saksi a de charge (saksi menguntungkan) bagi tersangka. Dan itu hak pak Alexander Marwata untuk menolak maupun keberatan atas pengajuan sebagai saksi a de charge oleh tersangka FB. Dan penyidik menghormati itu mas," katanya, Rabu (20/12/2023).

