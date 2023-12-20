Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bahagianya Aan Bertemu Atikoh, Langsung Titip Salam Buat Ganjar

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |09:15 WIB
Bahagianya Aan Bertemu Atikoh, Langsung Titip Salam Buat Ganjar
A
A
A

SURABAYA - 'Titip rindu dari Surabaya'. Begitu lah bunyi pesan yang ingin disampaikan Aan, seorang penyandang disabilitas penjual minuman dingin saat bertemu Siti Atikoh Supriyanti di Jalan Tunjungan, Selasa (19/12/2023) malam.

Kala bertemu Aan, Atikoh sedang menghabiskan waktu dengan berjalan santai di Jalan Tunjungan menuju Jalan Genteng Besar . Istri capres 2024 Ganjar Pranowo itu sedang menyapa masyarakat dan berinteraksi dengan pelaku UMKM. Salah satu produk yang dibelinya adalah kunir asem kemasan.

Jalan tersebut memang disulap oleh Pemkot Surabaya menjadi lokasi untuk UMKM kuliner lokal. Ditengah perjalanannya, salah satu relawan menunjuk ke arah Aan, agar bisa bertemu dengan Atikoh.

"Bu ini penjual disabilitas yang pernah nyegat Pak Ganjar bu," teriak seorang relawan kepada Atikoh.

Atikoh langsung mendekati Aan yang tampak tersenyum semringah. Atikoh tak kalah bahagianya melihat Aan mencium tangannya.

"Pernah ketemu kan dulu pas aku jalan ke sini," kata Atikoh mengingat pertemuan pada awal Oktober lalu.

Aan seolah tak ingin melepaskan genggaman tangannya pada Atikoh. Dia pun menitipkan salam untuk idolanya, Ganjar Pranowo.

"Salam sama Bapak ya, semoga jadi (presiden). Sulit ketemu ibu ini," ucap Aan.

Berbeda dengan dulu, kendaraan yang digunakan Aan untuk menjajakan jualannya tampak lebih baik. Jika dulu dengan sepeda motor rakitan, kini Aan menunggangi sepeda motor roda tiga. Atikoh pun berpamitan pada Aan dengan mendoakan agar Aan selalu diberi kesehatan.

"Sehat-sehat ya Aan," ucap Atikoh.

Halaman:
1 2
      
