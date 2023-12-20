Jelang Akhir Tahun, MNC Gelar iNews Media Group Forum

JAKARTA - Menjelang akhir tahun, iNews Media Group Forum digelar, di iNews Tower Lantai 3, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/12/2023).

Acara tersebut dihadiri oleh Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo (HT) serta seluruh jajaran redaksi MNC Media Group. Mengenakan dresscode serba putih, seluruh hadirin yang datang mendengarkan beberapa arahan penting dari Hary Tanoesoedibjo, sekaligus diajak berdiskusi langsung terkait keadaan redaksi hingga berbagai pemberitaan yang dihasilkan.

Berlangsung selama kurang lebih satu jam, yaitu mulai pukul 09.30 WIB hingga 10.30 WIB, hadirin yang datang terlihat antusias dan mengajukan beberapa pertanyaan yang dijawab langsung oleh Hary Tanoesoedibjo.

Dalam pertemuan tersebut, salah satu hal yang ditekankan oleh Executive Chairman MNC Group ini adalah pentingnya integritas yang dimiliki oleh para pekerja di redaksi atau seluruh news development MNC Media yang terdiri atas TV, Portal dan juga Radio.

"Jadi saya kumpulkan kawan-kawan redaksi dan pimpinan direksi manajemen dari media group di sini terkait dengan integritas," katanya.