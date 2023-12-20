Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hary Tanoe Minta Jajaran MNC Group Adaptif dengan Transformasi Teknologi

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |09:33 WIB
Hary Tanoe Minta Jajaran MNC Group Adaptif dengan Transformasi Teknologi
JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) menggarisbawahi dua aspek kunci untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan bagi perusahaan. Apalagi di tengah transformasi teknologi sekarang ini.

“Ya harus mampu melakukan adaptasi, kemudian harus mampu membangun ekosistem,” katanya dalam Inews Media Group Forum, di iNews Tower Lantai 3, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/12/2023).

Hary memberikan salah satu bentuk nyata yang kini tengah dikembangkan di MNC Group yaitu adanya layanan TV streaming yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

“Seperti contohnya TV kita ada streaming-nya, supaya orang yang nonton punya agenda penting, tapi tidak mau ketinggalan acara atau sinetron kesayangannya bisa melalui layanan streaming, dan dapat dilakukan di mana saja,” ungkapnya.

Hary juga menyoroti fitur ‘Catch up’ yang ditawarkan oleh aplikasi streaming dari MNC Group kepada para penggunanya.

