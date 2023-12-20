Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gelar iNews Media Grup Forum, Hary Tanoe: Tujuannya untuk Memperkuat Persatuan di Tubuh MNC

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |09:44 WIB
Gelar iNews Media Grup Forum, Hary Tanoe: Tujuannya untuk Memperkuat Persatuan di Tubuh MNC
A
A
A

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) menekankan pentingnya integritas dari seluruh pekerja redaksi di bawah naungan MNC Media Group.

Hal tersebut mengacu pada kualitas pemberitaan yang dikeluarkan oleh MNC Media. Hal tersebut disampaikan Hary Tanoesoedibjo pada iNews Media Group Forum, di iNews Tower Lantai 3, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/12/2023).

Hary Tanoesoedibjo memberikan pesan serta arahannya kepada jajaran redaksi atau seluruh news development MNC Media yang terdiri dari TV, Portal dan juga Radio.

“Saya mengatakan kepada jajaran redaksi mereka adalah bagian dari MNC. Saya minta tegak lurusnya di MNC. Saya tidak pernah membeda-bedakan orang, sepanjang tegak lurusnya ke MNC Group. Saya melihatnya mereka bagian dari MNC Group,” kata Hary Tanoesoedibjo.

HT pun menuturkan adanya acara seperti iNews Media Group Forum ini bisa menjadi langkah untuk memperkuat kekompakan di seluruh jajaran redaksi. “Nah ini untuk tujuannya supaya memperkuat persatuan dan kesatuan di dalam tubuh MNC Group khususnya di redaksi,” katanya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
MNC Group Hary Tanoesoedibjo
