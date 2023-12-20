Sambangi IKN, Jokowi Akan Groundbreaking Sejumlah Infrastruktur hingga Tanam Pohon

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Rabu, 20 Desember 2023. Presiden akan melaksanakan groundbreaking dan meninjau progres pembangunan infrastruktur di IKN.

Dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1, Presiden tiba di Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kota Balikpapan sekitar pukul 09.55 WITA.

Tampak menyambut Presiden di bandar udara yaitu Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Tri Budi Utomo, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol. Nanang Avianto, Pangkoopsud II Marsda TNI Budi Achmadi, dan Danlantamal XIII/Tarakan Laksma TNI Deni Herman.