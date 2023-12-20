Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hary Tanoe Silaturahmi dengan Kader Partai Perindo Malaysia

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |10:29 WIB
Hary Tanoe Silaturahmi dengan Kader Partai Perindo Malaysia
A
A
A

KUALA LUMPUR – Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) mempompa semangat kader Partai Perindo Malaysia. HT juga mengapresiasi kepemimpinan sebagai Muhammad Tohong Hasibuan Ketua Partai Perindo Malaysia.

“Memberikan arahan kepada Partai Perindo perwakilan Malaysia di bawah kepemimpinan Muhammad Tohong Hasibuan agar memperkuat keberadaan Partai Perindo di Malaysia,” ujar HT pada laman Instagram miliknya, Rabu (20/12/2023).

Malaysia adalah bagian dari Dapil DKI Jakarta II yang meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan luar negeri.

“Khusus untuk Dapil DKI 2, Caleg DPR RI, Saya harap, para Pekerja Migran Indonesia, para masyarakat di Indonesia yang ada di sini untuk memilih Liliana Tanoesoedibjo atau Pak Tohong atau memilih partainya, Partai Perindo,” imbuh HT.

Dia juga menekankan sudah saatnya Indonesia menjadi negara maju, karenanya dibutuhkan pemimpin yang bisa mensejahterakan masayarakat.

“Untuk Pilpres, memilih Ganjar Pranowo- Prof Dr KH Mahfud MD agar Partai Perindo maksimal dalam berjuang mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi rakyat yang belum sejahtera, sehingga persatuan Indonesia kokoh. Mewujudkan Indonesia Emas 2045,” sambung HT.

(Khafid Mardiyansyah)

      
