Sudah Biasa Dibombardir, TPN Yakin Mahfud MD Unggul pada Debat Perdana Cawapres

JAKARTA - Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto meyakini, Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Mahfud MD akan unggul dalam debat perdana cawapres yang akan diselenggarakan oleh KPU pada, Jumat (22/12/2023) malam.

Menurutnya, pengalaman Mahfud telah melanglang buana. Memiliki rekam jejak sebagai akademisi hingga pejabat publik, Hasto yakin, Mahfud akan tenang dalam debat perdana cawapres akhir pekan ini.

"Prof Mahfud kan sosok dosen, tetapi sosok yang punya pengalaman di lembaga eksekutif, legislatif, yudikstif. Sudah biasa dibombardir oleh DPR, beliau tetap tenang," tutur Hasto kepada iNews, Rabu (20/12/2023).

Kendati demikian, Mahfud optimis, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu akan unggul dalam debat perdana cawapres akhir pekan ini.

"Sehingga dengan kekayaan, pengalaman dari Prof Mahfid, kami meyakini bahwa Prof Mahfud akan memiliki daya unggul," tandasnya.

Sebelumnya, Capres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo merasa, pendampingnya di Pilpres 2024, Mahfud MD siap untuk hadapi debat cawapres perdana di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023).

Baginya, Mahfid yang juga merupakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) memiliki kapasitas mumpuni untuk berdebat.