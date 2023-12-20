Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sudah Biasa Dibombardir, TPN Yakin Mahfud MD Unggul pada Debat Perdana Cawapres

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |10:42 WIB
Sudah Biasa Dibombardir, TPN Yakin Mahfud MD Unggul pada Debat Perdana Cawapres
Mahfud MD/Foto: Istimewa
A
A
A

 

JAKARTA - Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto meyakini, Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Mahfud MD akan unggul dalam debat perdana cawapres yang akan diselenggarakan oleh KPU pada, Jumat (22/12/2023) malam.

Menurutnya, pengalaman Mahfud telah melanglang buana. Memiliki rekam jejak sebagai akademisi hingga pejabat publik, Hasto yakin, Mahfud akan tenang dalam debat perdana cawapres akhir pekan ini.

 BACA JUGA:

"Prof Mahfud kan sosok dosen, tetapi sosok yang punya pengalaman di lembaga eksekutif, legislatif, yudikstif. Sudah biasa dibombardir oleh DPR, beliau tetap tenang," tutur Hasto kepada iNews, Rabu (20/12/2023).

Kendati demikian, Mahfud optimis, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu akan unggul dalam debat perdana cawapres akhir pekan ini.

 BACA JUGA:

"Sehingga dengan kekayaan, pengalaman dari Prof Mahfid, kami meyakini bahwa Prof Mahfud akan memiliki daya unggul," tandasnya.

Sebelumnya, Capres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo merasa, pendampingnya di Pilpres 2024, Mahfud MD siap untuk hadapi debat cawapres perdana di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023).

Baginya, Mahfid yang juga merupakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) memiliki kapasitas mumpuni untuk berdebat.

Halaman:
1 2
      
