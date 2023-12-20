Praperadilan Ditolak Firli Bahuri Diperiksa Bareskrim Besok, Langsung Ditahan?

JAKARTA - Penyidik Polda Metro Jaya kembali memanggil Ketua KPK RI nonaktif Firli Bahuri untuk diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

"Besok jadwal pemeriksaan," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak saat dihubungi, Rabu (20/12/2023).

Firli sejatinya akan kembali dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Pemeriksaan bakal dilakukan di Gedung Bareskrim Polri.

"Di ruang riksa Dittipidkor Bareskrim Polri lantai 6 Gedung Bareskrim jam 10 pagi besok,"tutup Ade Safri Simanjuntak.

Sekadar diketahui, Firli Bahuri melakukan perlawanan setelah ditetapkan sebagai tersangka pemerasan. Dia menggugat Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.