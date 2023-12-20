Ungkap Makna Slogan Cepat-Unggul, Ganjar Siap Pacu Pelayanan dan SDM Berkualitas

YOGYAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menjelaskan arti slogan cepat-unggul yang diusungnya bersama pasangannya, Mahfud MD.

Hal itu dikemukakan Ganjar yang ditemui usai menghadiri dies natalis Universitas Gadjah Mada (UGM) ke-74 di Graha Sabha Pramana UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Ganjar menyampaikan, arti cepat yang dibawanya menegaskan, segala persoalan yang ada di masyarakat harus dilayani dengan lebih cepat.

Kemudahan pelayanan untuk mengatasi persoalan masyarakat juga harus ditunjukkan pemerintah dengan komitmen penuh.

Slogan itu senada dengan tagline 'Sat Set' dan 'Tas Tes' yang lebih dulu digaungkan Ganjar.

"Cepat itu merespons segala persoalan masyarakat yang hari ini membutuhkan sesuatu dari pemerintah. Contohnya pelayanan dan itu bisa dilakukan kalau pemerintah bisa mempermudah seluruh layanan itu cepat sat set," ujar Ganjar, Selasa (19/12/2023).

Kemudian Unggul, kata Ganjar, artinya adalah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang lebih berkualitas untuk menyambut Indonesia Emas 2045.

Terlebih, lanjut Ganjar, Indonesia saat ini memasuki era bonus demografi. Sehingga harus dimanfaatkan seoptimal mungkin segala kesempatan dan potensi yang ada