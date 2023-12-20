Mahfud Sebut Tak Ada Persiapan dan Latihan Khusus untuk Debat Cawapres

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengaku, tidak ada persiapan khusus jelang debat Cawapres pertama yang akan digelar di JCC Senayan, Jakarta pada Jumat (22/12/2023). Menurutnya jika dipersiapkan khusus terlalu luas dan yang terpenting menguasai isu yang ada sekarang.

"Paling memberikan masukan lewat WA lalu ketemu duduk. Tapi saya tidak merasa bahwa perdebatan itu harus dipersiapkan khusus karena itu kan sangat luas masalahnya. Nanti persiapan soal ini, ternyata yang ditanyakan itu. Oleh sebab itu, menurut saya debat itu adalah apa yang ada sekarang yang dimiliki lalu diperdebatkan dia menguasai atau tidak gitu saja," kata Mahfud kepada wartawan usai berdialog dengan warga nelayan di Marunda Kepu, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (20/12/2023).

"Kalau persiapan khusus dengan bidang yang begitu luas menurut saya tidak perlu," ujarnya.

Mahfud pun menyebut sejumlah nama memberikan masukan termasuk dari Mantan Gubernur Lemhannas sekaligus Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto.

"Yang ikut saya setiap hari ada Rizal, Budi, Mabrur. Terkadang ketemu Andi Widjajanto dan sebagainya itu saja," ucapnya.