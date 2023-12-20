Sidang Etik Firli Bahuri, Pimpinan KPK hingga SYL Dihadirkan sebagai Saksi

JAKARTA - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar sidang etik Ketua non-aktif KPK, Firli Bahuri. Dalam sidang tersebut, Dewas KPK berencana menghadirkan 12 orang menjadi saksi, termasuk pimpinan lembaga antirasuah.

Selanjutnya, SYL tiba di kantor Dewas tiba sekira pukul 13.15 WIB dengan menggunakan kendaraan tahanan KPK beserta mengenakan rompi oranye khas tahanan lembaga antirasuah.

Tak lama berselang, Ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango tiba di kantor Dewas sekira pukul 13.18 WIB. Dalam kesempatan tersebut, Nawawi mengenakan pakaian berwarna putih.

"Katanya didengar sebagai saksi," kata Nawawi saat memasuki Gedung Dewas, Rabu (20/12/2023).

Berdasarkan informasi yang diterima, hadir juga Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron.

Sebelumnya, Dewas KPK akan menghadirkan 12 saksi dalam sidang etik Firli Bahuri. Dari 12 saksi tersebut, termasuk empat pimpinan KPK.

"Kelihatannya ada, seingat saya loh ya, kalau saya tidak keliru," kata Anggota Dewas KPK, Albertina Ho kepada wartawan, Rabu.

"Pimpinannya semua," sambungnya.

Pernyataan Albertina pun diperkuat oleh Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris. Menurutnya, 12 saksi yang dihadirkan di antaranya empat pimpinan KPK.

"Hari ini rencana 12 orang saksi dihadirkan, termasuk 4 orang Pimpinan KPK," ujar Haris.