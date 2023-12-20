Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TPN Ganjar-Mahfud Tak Persoalkan JK Dukung Anies-Muhaimin

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |15:48 WIB
JAKARTA - Tim Pemenangan (TPN) Ganjar-Mahfud MD tidak mempersoalkan dukungan dari Wakil Presiden Ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) terhadap pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, pada Pilpres 2024.

Wakil Sekretaris TPN, Arwani Thomafi, menilai pihaknya tidak khawatir dengan adanya dukungan yang diberikan JK. Saat ini, kata dia, tim Ganjar Mahfud fokus menyiapkan program kebutuhan bagi rakyat.

“Kita tidak melihat ini mengkhawatirkan, ini melemahkan, dan sebagainya. Kita fokus pada bagaimana menyambung antara apa yang ditawarkan oleh Ganjar-Mahfud dan keinginan rakyat,” kata Arwani kepada wartawan di Gedung TPN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2023).

Arwani menilai, sikap dukungan yang diberikan itu merupakan hak semua orang. Selain itu, ia menyebutkan, tim TPN telah memiliki sosok tokoh dalam memberikan dukungan ke Ganjar-Mahfud.

“Kami punya gambaran sosok atau peta tokoh-tokoh yang ada. Kami sudah buat figura yang pas. Ini figuranya di mana posisinya, tokoh ini di mana. Saya kira kita sudah punya. Kita akan lebih senang seperti itu,” jelasnya.

