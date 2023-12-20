Heboh! Penjual Donat Dikasih Rumah dan Uang oleh Bule, Informasi Selengkapnya di Okezone Updates

JAKARTA - Kisah penjual donat dapat rumah ini viral ramai di media sosial. Ya, penjual donat asal Bali ini, dapat hadiah satu unit rumah dan uang dari seorang bule bernama Isaiah Garza.

Video yang diunggah olehnya di TikTok, menampilkan momen menyentuh ketika penjual donat mendapatkan rejeki nomplok dari kebaikan yang telah dia tanam kepada seseorang yang tidak dikenal.

Pertemuan antara Isaiah Garza, seorang bule asal Los Angeles dan penjual donat ini terjadi di pinggir jalan pada Juni 2023 lalu.

Saat itu, Garza berpura-pura tidak memiliki uang dan meminta donat dari seorang penjual donat wanita. Ternyata, sang penjual dengan tulus memberikan tiga donat secara cuma-cuma.