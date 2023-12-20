Terbitkan Keppres, Jokowi Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan dan Dewas KPK

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan mengenai perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Aturan tersebut diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) 112/P tahun 2023 tentang Penyesuaian Masa Jabatan Pimpinan KPK. Keppres tersebut dikeluarkan pada 24 November 2023.

"Untuk menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tanggal 25 Mei 2023, Presiden telah menerbitkan Keppres 112/P Tahun 2023 tentang Penyesuaian Masa Jabatan Pimpinan KPK. Keppres tersebut dikeluarkan 24 November 2023," Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam keterangannya, Rabu (20/12/2023).

Presiden Jokowi, kata Ari, juga menerbitkan aturan baru tentang perpanjangan masa jabatan Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

"Pada tanggal yang sama, juga telah ditetapkan Keppres Nomor 113/P tentang Penyesuaian Masa Jabatan Dewan Pengawas KPK," kata Ari.

Ari mengungkapkan bahwa dengan dikeluarkannya dua aturan tersebut, maka masa jabatan pimpinan dan Dewas KPK diperpanjang hingga 20 Desember 2024.

"Dengan dikeluarkannya dua Keppres tersebut, maka masa jabatan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK yang semula akan berakhir pada 20 Desember 2023 diperpanjang hingga tanggal 20 Desember 2024," ungkapnya.