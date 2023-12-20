Zulhas Bercanda soal Ibadah Sholat, Wasekjen MUI: Hal Sakral Jangan Dibuat Candaan!

JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hukum dan HAM, Ikhsan Abdullah meminta Ketum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas) untuk tak bercanda dengan gerakan dan ucapan sholat.

Pasalnya, gerakan dalam sholat dan lafadz dalam sholat tak ada korelasinya sama sekali dengan Capres tertentu.

"Janganlah dibuat candaan hal-hal yang sakral! Seperti gerakan dan ucapan sholat karena sama sekali tidak ada korelasi gerakan sholat dan lafadz 'amin' dalam sholat dengan Calon Presiden (Capres) tertentu," ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (20/12/2023).

Menurutnya, Zulhas yang merupakan salah satu sosok pemimpin itu sejatinya harus bisa memilih ucapan, diksi, dan candaannya. Pasalnya, kala gerakan sakral dalam sholat itu dijadikan suatu lelucon, perasaan umat Islam pun bisa terusik.

"Pemimpin harus dapat memilih ucapan, diksi, dan candaan yang kreatif, jangan menyerempet sampai ke gerakan dan tata cara sholat, tentu saja ini akan menyentuh perasaan umat Islam," katanya.