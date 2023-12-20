Ajak Pekerja Migran Gunakan Hak Pilih, Mahfud MD : Rugi Besar Kalau Golput

DEPOK - Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengajak pekerja migran Indonesia (PMI) untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan dalam acara Internasional Migrant Day 2023 bertajuk 'Menghargai Kontribusi Pekerja Migran dan Menghargai Hak Asasi Pekerja Migran' di Ballroom Margo Hotel, Beji, Depok pada Rabu (20/12/2023) sore.

"Saya mendorong agar PMI semuanya melalui saudara bisa menggunakan hak pilihnya tersebut," ujar Mahfud dalam sambutannya.

Ia menegaskan, rugi besar jika PMI golput atau tidak menggunakan hak pilihnya di 2024. Ia menyerukan agar memilih pemimpin yang memiliki kepedulian terhadap PMI.

"Rugi besar kalau golput atau tidak menggunakan hak pilihnya," ucapnya.

BACA JUGA: Mahfud MD Jajal Perahu dan Makan Bareng Nelayan di Marunda Jakarta Utara

"Maka saya serukan silakan memilih para calon yang menurut PMI mempunyai kepedulian terhadap PMI atau kelompok mereka juga," kata Mahfud.

Cawapres yang diusung Partai Perindo itu menegaskan, PMI dijamin dan dilindungi haknya untuk memberikan suara saat Pemilu. Ia pun menyebut tidak boleh hak suara PMI dihalangi.

"Tinggal dua bulan lagi kita akan melaksanakan pemilu presiden dan legislatif DPR, DPD, dan DPRD. PMI dijamin dan dilindungi haknya untuk ikut serta memberikan suara dalam pemilu tersebut. Tidak boleh ada upaya menghalangi PMI dalam melaksanakan haknya tersebut," ungkapnya.