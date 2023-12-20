Bawaslu Harus Usut Tuntas Dugaan Kejanggalan Sumber Dana Kampanye

JAKARTA - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana sempat mengungkapkan adanya transaksi mencurigakan. Transaksi tersebut terendus selama kampanye Pilpres 2024.

“Kita menemukan memang peningkatan yang masif dari transaksi mencurigakan," ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, mendorong penegak hukum untuk menyelidiki sepenuhnya dugaan aliran dana kampanye yang mencurigakan itu. Di mana, dana diduga bersumber dari penyalahgunaan fasilitas pinjaman salah satu bank dan penambangan ilegal.

"Harus diusut tuntas. Yang utama adalah mencari sumber pertama yang mengirim dana tersebut, kemudian mampir ke rekening mana saja. Setelah diketahui sumbernya (dari hasil kejahatan) bisa langsung dilakukan penindakan," kata Chico dalam keterangannnya, dikutip Rabu (20/12/2023).

Chico menekankan pentingnya mengidentifikasi sumber pertama pengiriman dana serta melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu dalam proses penyelidikan. Pihak yang menerima atau menampung dana kampanye ilegal, menurutnya, dapat dihadapkan pada pasal-pasal terkait pencucian uang dan korupsi.

"Ini kembali pada niat baik dan teguh aparat untuk menegakkan hukum," ujarnya.

Chico berharap agar KPU dan Bawaslu turut berperan dalam mengusut laporan PPATK serta memberikan sanksi yang tepat. "Peran KPU dan Bawaslu juga menjadi penting untuk mendesak pengusutan ini dan terlibat juga di dalam pengusutan, untuk kemudian memberikan sanksi-sanksi," tuturnya.