Candaan Zulhas soal Ibadah Sholat, Wapres : Jangan Kayak Kanak-Kanak Lah!

JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi ihwal pidato Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) mengenai bacaan dalam shalat dan tahiyat akhir yang viral di sosial media.

Ma'ruf mengatakan bahwa bacaan shalat tidak untuk dibercandakan. Menurutnya bacaan amin dalam shalat sudah sepatutnya diucapkan dan tidak perlu merubah ataupun dibuat lelucon.

"Ya kita ini jangan kayak kanak-kanak lah! Urusan amin itu kan tidak berarti caleg atau capres, tapi kan dari dulu sudah ada. Kalau orang bilang wa lad-dallin ya mesti amin, ya terus apa diganti? Ya enggak mungkin lah. Dan itu semua orang tahu," kata Ma'ruf dalam keterangannya, Rabu (20/12/2023).

Ma'ruf Amin juga meminta agar pengucapan kata amin di dalam sholat tidak perlu diperdebatkan lagi. Menurutnya amin tidak boleh dimaksudkan sebagai salah satu pasangan capres-cawapres.

"Saya kira itu gak usah itulah kita soalkan. Seperti-seperti itu ya... Apa ya? Jangan seperti kanak-kanak. Kita itu alergi terhadap masalah yang sebenarnya ya bukan untuk itu kan, amin itu bukan untuk calon itu. Tapi menjawab ucapan kalau orang salat ya mesti amin. Ya ngomongnya apa? Iman? Apa dibalik begitu? Ya tentu tidak betul, ya tetap amin," kata Ma'ruf Amin.