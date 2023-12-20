Densus 88 Tangkap 12 Tersangka Terorisme Jaringan JI dan NII

JAKARTA - Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri berhasil menangkap sembilan tersangka teroris jaringan Jamaah Islamiyah (JI) di wilayah Jawa Tengah, dan tiga tersangka dari jaringan Negara Islam Indonesia (NII) ditangkap di wilayah Tangerang.

"Beberapa tersangka yang diamankan yang paling baru yaitu penangkapan tersangka terorisme di wilayah Jawa Tengah sebanyak 9 orang di wilayah Sragen, Boyolali, dan sekitarnya," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Rabu (20/12/2023).

BACA JUGA: Densus 88 Geledah Kontrakan Terduga Teroris di Pasar Kemis Tangerang

Dari kelompok JI, kata Ramadhan, Tim Densus 88 Antiteror Polri turut mengamankan sejumlah barang bukti, salah satunya adalah senjata api.

"Ini dari kelompok jaringan terorisme JI di mana kemarin densus juga telah mengamankan beberapa barang bukti diantaranya dalam beberapa senjata api," katanya.

Ramadhan mengatakan, total sebanyak 142 pelaku tindak pidana terorisme telah ditangkap sejak Januari hingga Desember 2023.

"Sepanjang 2023, sampai hari ini Densus 88 telah melakukan penegakkan hukum terhadap tersangka tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme. Ada 142 tersangka yang telah diamankan Densus 88 sepanjang tahun 2023," katanya.