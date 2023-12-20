Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Densus 88 Tangkap 12 Tersangka Terorisme Jaringan JI dan NII

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |17:22 WIB
Densus 88 Tangkap 12 Tersangka Terorisme Jaringan JI dan NII
Ilustrasi (Foto: Okezone.com)
A
A
A

 

JAKARTA - Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri berhasil menangkap sembilan tersangka teroris jaringan Jamaah Islamiyah (JI) di wilayah Jawa Tengah, dan tiga tersangka dari jaringan Negara Islam Indonesia (NII) ditangkap di wilayah Tangerang.

"Beberapa tersangka yang diamankan yang paling baru yaitu penangkapan tersangka terorisme di wilayah Jawa Tengah sebanyak 9 orang di wilayah Sragen, Boyolali, dan sekitarnya," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Rabu (20/12/2023).

Dari kelompok JI, kata Ramadhan, Tim Densus 88 Antiteror Polri turut mengamankan sejumlah barang bukti, salah satunya adalah senjata api.

"Ini dari kelompok jaringan terorisme JI di mana kemarin densus juga telah mengamankan beberapa barang bukti diantaranya dalam beberapa senjata api," katanya.

Ramadhan mengatakan, total sebanyak 142 pelaku tindak pidana terorisme telah ditangkap sejak Januari hingga Desember 2023.

"Sepanjang 2023, sampai hari ini Densus 88 telah melakukan penegakkan hukum terhadap tersangka tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme. Ada 142 tersangka yang telah diamankan Densus 88 sepanjang tahun 2023," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192856/dj_donny-tV1K_large.jpg
DJ Donny Lapor Polisi Usai Diteror Bangkai Ayam dan Bom Molotov
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192726/teroris-ghkc_large.jpg
Densus 88 Gulung Jaringan Radikalisme pada Anak dengan Rekrutmen Online Libatkan 5 Teroris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192663/kabareskrim_polri_komjen_syahardiantono-zF6e_large.jpg
Zero Attack, Densus 88 Tangkap 51 Tersangka Terorisme Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189518/terorisme-BPmL_large.jpg
Blak-blakkan, Eks Napiter Bongkar Cara Kelompok Teroris Kelola Pendanaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184396/bareskrim_polri-JDH9_large.jpg
Waspada! Ini Pertanyaan Jebakan Kelompok Teror untuk Jaring Anak-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184370/kelompok_teror-ewUY_large.jpg
Kelompok Teror yang Bertugas Rekrut Bocah Ternyata Jaringan ISIS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement