Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dag Dig Dug Jelang Debat Cawapres! Selengkapnya Malam Ini di The Prime Show, Eksklusif di iNews

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |17:28 WIB
<i>Dag Dig Dug</i> Jelang Debat Cawapres! Selengkapnya Malam Ini di The Prime Show, Eksklusif di iNews
Debat Cawapres (Foto: iNews)
A
A
A

PADA pekan ini, Jumat 22 Desember 2023, akan digelar debat kedua Pilpres 2024 yang fokus pada calon wakil presiden (cawapres). Tiga cawapres yang akan berpartisipasi dalam debat ini adalah Muhaimin Iskandar (nomor urut 1), Gibran Rakabuming Raka (nomor urut 2) dan Mahfud MD (nomor urut 3).

Debat cawapres yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat akan menyoroti persoalan tentang aspek Ekonomi (ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital), Keuangan, Investasi, Pajak, Perdagangan, Pengelolaan APBN-APBD, Infrastruktur dan Perkotaan yang mana itu merupakan topik di debat kedua ini.

Sama dengan debat capres sebelumnya, debat cawapres Pilpres 2024 kali ini akan mengadopsi format yang telah diterapkan pada debat perdana capres pekan lalu, yakni terdapat 6 segmen yang akan membahas isu-isu utama yang menjadi perhatian masyarakat. Menariknya, podium akan menjadi bagian dari setting debat cawapres, menandai perbedaan dengan debat capres sebelumnya dimana para calon berdiri di tengah tanpa podium. Hal ini, pastinya akan memberikan nuansa berbeda dalam debat penyampaian ide dan gagasan para cawapres.

Jelang debat, para cawapres merasa “deg-degan” menghadapi debat cawapres perdana. Ketegangan ini mencerminkan kesadaran akan bobot dan dampak dari setiap jawaban yang mereka berikan, terutama mengingat tema yang disoroti merupakan aspek penting dalam kepemimpinan. Dengan tema yang sangat relevan, debat cawapres ini diharapkan memberikan wawasan mendalam kepada pemilih mengenai kemampuan dan strategi calon wakil presiden dalam membawa kemajuan bagi Indonesia.

Lantas, bagaimana persiapan para cawapres jelang debat perdana? Dan bagaimana mereka mengatasi rasa “deg-degan”? Kami akan membahasnya secara tuntas dan eksklusif dalam dialog utama The Prime Show, langsung bersama narasumber-narasumber terkait.

Saksikan selengkapnya hanya di The Prime Show, malam ini (Rabu, 20 Desember 2023) pukul 20.50 WIB, dipandu oleh host spesial, Abraham Silaban, di iNews.

Ayo set ulang frekuensi TV digital/STB anda, tonton iNews di saluran digital terbaik.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement