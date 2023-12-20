Dag Dig Dug Jelang Debat Cawapres! Selengkapnya Malam Ini di The Prime Show, Eksklusif di iNews

PADA pekan ini, Jumat 22 Desember 2023, akan digelar debat kedua Pilpres 2024 yang fokus pada calon wakil presiden (cawapres). Tiga cawapres yang akan berpartisipasi dalam debat ini adalah Muhaimin Iskandar (nomor urut 1), Gibran Rakabuming Raka (nomor urut 2) dan Mahfud MD (nomor urut 3).

Debat cawapres yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat akan menyoroti persoalan tentang aspek Ekonomi (ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital), Keuangan, Investasi, Pajak, Perdagangan, Pengelolaan APBN-APBD, Infrastruktur dan Perkotaan yang mana itu merupakan topik di debat kedua ini.

BACA JUGA: Gibran Tak Akan Pamer Keberhasilannya di Solo saat Debat Cawapres

Sama dengan debat capres sebelumnya, debat cawapres Pilpres 2024 kali ini akan mengadopsi format yang telah diterapkan pada debat perdana capres pekan lalu, yakni terdapat 6 segmen yang akan membahas isu-isu utama yang menjadi perhatian masyarakat. Menariknya, podium akan menjadi bagian dari setting debat cawapres, menandai perbedaan dengan debat capres sebelumnya dimana para calon berdiri di tengah tanpa podium. Hal ini, pastinya akan memberikan nuansa berbeda dalam debat penyampaian ide dan gagasan para cawapres.

Jelang debat, para cawapres merasa “deg-degan” menghadapi debat cawapres perdana. Ketegangan ini mencerminkan kesadaran akan bobot dan dampak dari setiap jawaban yang mereka berikan, terutama mengingat tema yang disoroti merupakan aspek penting dalam kepemimpinan. Dengan tema yang sangat relevan, debat cawapres ini diharapkan memberikan wawasan mendalam kepada pemilih mengenai kemampuan dan strategi calon wakil presiden dalam membawa kemajuan bagi Indonesia.

BACA JUGA: Mahfud Sebut Tak Ada Persiapan dan Latihan Khusus untuk Debat Cawapres

Lantas, bagaimana persiapan para cawapres jelang debat perdana? Dan bagaimana mereka mengatasi rasa “deg-degan”? Kami akan membahasnya secara tuntas dan eksklusif dalam dialog utama The Prime Show, langsung bersama narasumber-narasumber terkait.

Saksikan selengkapnya hanya di The Prime Show, malam ini (Rabu, 20 Desember 2023) pukul 20.50 WIB, dipandu oleh host spesial, Abraham Silaban, di iNews.

Ayo set ulang frekuensi TV digital/STB anda, tonton iNews di saluran digital terbaik.

(Angkasa Yudhistira)