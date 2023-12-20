Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

13 Saksi Bakal Dihadirkan Dewas KPK di Sidang Etik Firli Bahuri Besok

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |19:25 WIB
13 Saksi Bakal Dihadirkan Dewas KPK di Sidang Etik Firli Bahuri Besok
Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Sidang lanjutan dugaan pelanggaran etik terhadap Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri kembali digelar besok, Kamis 21 Desember 2023.

"Kita juga masih melanjutkan persidangan besok (Kamis 21 Desember 2023)," kata Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean saat ditemui di Kantor Dewas, Rabu (20/12/2023).

Di sidang kedua, Dewas KPK berencana menghadirkan 13 saksi untuk memberikan keterangan dalam tersebut. "Sama juga pemeriksaan saksi lagi, banyak lagi, ada 12 lagi, atau 13 aku lupa," ujarnya.

Namun, Tumpak tidak bisa membeberkan identitas dari para saksi yang akan dihadirkan besok.

Tumpak menambahkan, rangkaian sidang etik Firli ia usahakan akan selesai sebelum pergantian tahun. Untuk itu, banyak saksi yang dihadirkan dalam setiap persidangan.

"Mudah-mudahan sebelum tahun baru sudah selesai, mudah-mudahan," ucapnya.

Sebelumnya, Dewas KPK memutuskan untuk melanjutkan dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri ke sidang etik. Setidaknya ada tiga dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Ketua KPK nonaktif itu.

Halaman:
1 2
      
