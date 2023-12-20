Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

3 Aktor Intelektual di Balik Pengaturan Skor Liga 2 Ditahan, Termasuk Vigit Waluyo

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |19:33 WIB
3 Aktor Intelektual di Balik Pengaturan Skor Liga 2 Ditahan, Termasuk Vigit Waluyo
Tersangka pengaturan skor bola ditahan Polri (Foto: Riana Rizkia)
A
A
A

JAKARTA - Penyidik Satgas Anti Mafia Bola Polri menahan tiga tersangka kasus mafia bola pengaturan skor atau match fixing Liga 2 periode tahun 2018.  Mereka adalah aktor intelektual kasus mafia bola, Vigit Waluyo (VW); asisten manajer club, Dewanto Rahatmoyo Nugroho (DRN); dan LO wasit, Kartiko Mustikaningtyas (KM).

"Setelah dilakukan pemeriksaan, penyidik memutuskan melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka tersebut dengan alasan untuk lebih memudahkan proses penyidikan," kata Kepala Tim Penyidikan (Katim Sidik) Satgas Antimafia Bola Kombes Dani Kustoni di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (20/12/2023).

Dani menjelaskan, alasan penyidik menahan ketiga tersangka adalah untuk memudahkan proses penyidikan. Terlebih, pihaknya juga mendapatkan informasi bahwa ada potensi pengulangan tindak pidana.

"Dengan alasan untuk lebih memudahkan proses penyidikan dan tentunya lebih lanjut penyidik telah mendapatkan informasi adanya potensi pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka yang masih perlu didalaminya," ucapnya.

"Semoga dengan ditahannya ketiga tersangka ini dan terbongkarnya kasus match fixing dapat memberikan efek jerak serta pembelajaran bagi seluruh masyarakat Indonesia agar tidak mendukung atau bahkan terlibat dalam aktivitas tersebut atau hal-hal lain yang dapat mencoreng dunia persepakbolaan Indonesia," sambungnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/337/3161354/mafia_bola-Ceyj_large.jpg
Pelaku Minta Maaf, Andre Rosiade Cabut Laporan Tuduhan Mafia Bola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/337/2938330/selain-tetapkan-vigit-waluyo-tersangka-match-fixing-polri-ungkap-judi-online-HFOnD6nLzG.jpg
Selain Tetapkan Vigit Waluyo Tersangka Match Fixing, Polri Ungkap Judi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/337/2938294/satgas-mafia-bola-tetapkan-vigit-waluyo-tersangka-pengaturan-skor-b47M57kGzA.jpg
Satgas Mafia Bola Tetapkan Vigit Waluyo Tersangka Pengaturan Skor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/337/2903183/wapres-maruf-ke-satgas-anti-mafia-bola-tindak-tegas-sampai-akar-akarnya-Y7wCpNW9Vm.jpg
Wapres Maruf ke Satgas Anti Mafia Bola: Tindak Tegas Sampai Akar-akarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/337/2903128/wapres-maruf-amin-tiga-klub-dibiayai-dari-promo-rumah-judi-lWOFPNNYmN.jpg
Wapres Maruf Amin: Tiga Klub Dibiayai dari Promo Rumah Judi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/12/337/2900222/mafia-bola-tersangka-kurir-uang-di-kasus-pengaturan-skor-liga-2-jadi-dpo-CkdC8lZUah.jpg
Mafia Bola: Tersangka Kurir Uang di Kasus Pengaturan Skor Liga 2 Jadi DPO
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement