Rapat Rutin TPN Ganjar-Mahfud Bahas Evaluasi dan Rencana Setiap Deputi

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD telah merampungkan rapat rutin yang digelar di Gedung TPN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2023). Rapat ini membahas terkait evaluasi dan rencana yang akan dilakukan setiap kedeputian selama masa kampanye.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Komjen (Purn) Gatot Eddy Pramono usai menghadiri rapat rutin TPN yang digelar secara tertutup.

"Pertama adalah kita membahas tentang langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh para deputi atau kedeputian pada minggu yang lalu. Kemudian rencana-rencana apa kegiatan mereka minggu depan apa yang akan dilakukan tentunya," kata Gatot.

Mantan Wakapolri ini memastikan, evaluasi sudah dilakukan dari setiap apa yang telah dilakukan kedeputian selama masa kampanye untuk turun ke bawah memenangkan pasangan calon nomor urut tiga ini. Dia bersyukur, setiap kedeputian telah melakukan pekerjaan dengan baik.

"Ya semuanya berjalan dengan baik ya seperti kedeputian kinetik teritorial, mereka turun ke daerah-daerah bekerja sama dengan tim pemenangan daerah yang ada. Di sana berkumpul, mereka bergerak ke bawah sampai dengan ke akar rumput," ujarnya.