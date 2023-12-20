Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

H-2 Debat Cawapres, Mahfud: Tak Ada Latihan Khusus, Hanya Diskusi dan Baca Data

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |20:01 WIB
H-2 Debat Cawapres, Mahfud: Tak Ada Latihan Khusus, Hanya Diskusi dan Baca Data
Cawapres Mahfud MD (Foto: M Refi Sandi)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 yang diusung Partai Perindo, Mahfud MD mengaku tidak ada latihan khusus menghadapi debat percana Cawapres. Ia hanya berdiskusi dengan diberikan bahan hingga data sesuai dengan topik debat yang digelar di JCC Senayan, Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang.

"Saya belum pernah latihan-latihan khusus. Hanya diskusi-diskusi saja kan ada bahan, bahannya segini (setumpuk) kapan bacanya? Setiap orang memberi usul dengan tebal segini kan saya tidak bisa baca kapan bacanya wong saya pergi terus," kata Mahfud di Marunda Kepu, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (20/12/2023).

"Jadi pengetahuannya yang sudah di sini saja nanti paling ditanyakan. Paling baca data saya dalam penanganan korupsi dalam bidang ekonomi apa saja. Ya kayak gitu saja. Tidak usah dianggap terlalu serius," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
