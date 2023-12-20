Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Lantik Pengurus Majelis Dzikir Al-Ittihad, Hary Tanoe : Berjuang untuk Kebaikan Bangsa

Dimas Choirul , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |20:37 WIB
Hary Tanoe lantik Majelis Dzikir Al Ittihad. (MPI)
JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo melantik pengurus pusat Majelis Dzikir Al-Ittihad Perindo periode 2023-2028 pada Rabu (20/12/2023) sore. Pelantikan dihadiri sejumlah tokoh ulama dan ribuan anggota majelis dari berbagai wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat.

"Ya jadi saya barusan melantik pengurus DPP Majelis Dzikir Al-Ittihad Perindo. Ini merupakan sayap Perindo yang khusus untuk bergerak berjuang demi kebaikan bangsa dan negara khususnya umat muslim yang terkait dengan pondok pesantren dan stakeholdernya untuk periode 2023-2028," kata Hary Tanoe kepada wartawan di lokasi, Rabu.

Menurutnya, majelis dzikir ini juga dibentuk dalam rangka menyejahterakan umat muslim yang berada di pondok pesantren. Salah satunya dengan menciptakan roda ekonomi pesantren untuk lebih mandiri.

"Tadi disampaikan pada kita supaya ayo untuk membuat organisasi itu mudah, tapi tantangannya adalah bagaimana kita bisa bergerak maju cepat dan dapat berfungsi sebagaimana tujuan dan fungsinya," kata politisi Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.

Karena itu, Hary Tanoe berharap, majelis ini dapat dikembangkan lebih luas lagi di tingkat provinsi hingga kota di seluruh Indonesia.

Halaman:
1 2
      
