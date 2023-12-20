Gunakan AI, Visi Misi Ganjar-Mahfud Bakal Mudah Diakses Masyarakat

JAKARTA - Dukungan terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres), Ganjar Pranowo-Mahfud MD terus mengalir dalam berbagai bentuk. Kini, relawan bisa dengan mudah menyebarkan visi misi pasangan calon nomor urut tiga itu.

Jaringan Visi Ganjar-Mahfud (Jarvis GM), sebuah platform kecerdasan buatan atau artificial intelegence (AI). Platform ini siap menjadi menjadi wadah bagi relawan yang ingin mengkomunikasikan visi, misi, ide, dan gagasan Ganjar-Mahfud.

Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN), Andi Gani Nena Wea, mengapresiasi kreativitas para pendiri dan pengembang Jarvis GM. Pihaknya, berkomitmen untuk membimbing pasukannya agar dapat memperkenalkan platform ini kepada masyarakat.

"Jarvis GM ini sangat mudah digunakan. Semudah bertanya dan semudah itu pula mendapatkan jawaban yang presisi terkait Ganjar-Mahfud," kata Andi Gani dalam keterangannya, dikutip Rabu (20/12/2023).

Ketua Umum Relawan Buruh Sahabat Ganjar-Mahfud itu memuji visi dan gagasan Ganjar-Mahfud terkait isu perburuhan dan tenaga kerja, yang dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi tersebut.

"Ini mempermudah pasukan kita di lapangan. Semakin banyak pemilih yang tahu visi misi, gagasan Ganjar-Mahfud, semakin banyak juga yang tercerahkan. Ini terobosan yang patut diapresiasi," ujarnya.