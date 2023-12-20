Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TPN Tetap Berprasangka Baik Sikapi Rumor Kampanye Ganjar Diikuti Paslon Lain

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |21:14 WIB
TPN Tetap Berprasangka Baik Sikapi Rumor Kampanye Ganjar Diikuti Paslon Lain
Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Komjen Pol (Purn) Gatot Eddy Pramono (Foto: Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Komjen Pol (Purn) Gatot Eddy Pramono enggan memusingkan soal adanya dugaan sejumlah pihak yang menyebut kegiatan kampanye Ganjar Pranowo diikuti oleh pasangan calon lain.

Hal ini menyusul kegiatan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka yang mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) beberapa waktu lalu. Diketahui, sebelum Gibran datang ke sana, Ganjar sudah lebih dahulu ke IKN.

Gatot berprasangka baik, jika tidak ada istilahnya kegiatan Ganjar terus diikuti oleh paslon lainnya. "Mungkin jadwalnya saja yang mungkin bersamaan atau berdekatan seperti itu ya," kata Gatot usai mengadiri rapat rutin yang digelar di Gedung TPN Ganjar-Mahfud, Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (20/12/2023).

Mantan Wakapolri ini memastikan bahwa isu terkait ini tidak menjadi topik pembahasan di dalam rapat rutin TPN Ganjar-Mahfud. Rapat rutin hanya berfokus terhadap evaluasi dan rencana kegiatan kampanye yang dilakukan pasangan calon bersama jajaran TPN.

"Saya kira itu dalam laporan tadi tidak disampaikan ya," ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement