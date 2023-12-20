TPN Tetap Berprasangka Baik Sikapi Rumor Kampanye Ganjar Diikuti Paslon Lain

JAKARTA - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Komjen Pol (Purn) Gatot Eddy Pramono enggan memusingkan soal adanya dugaan sejumlah pihak yang menyebut kegiatan kampanye Ganjar Pranowo diikuti oleh pasangan calon lain.

Hal ini menyusul kegiatan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka yang mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) beberapa waktu lalu. Diketahui, sebelum Gibran datang ke sana, Ganjar sudah lebih dahulu ke IKN.

Gatot berprasangka baik, jika tidak ada istilahnya kegiatan Ganjar terus diikuti oleh paslon lainnya. "Mungkin jadwalnya saja yang mungkin bersamaan atau berdekatan seperti itu ya," kata Gatot usai mengadiri rapat rutin yang digelar di Gedung TPN Ganjar-Mahfud, Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (20/12/2023).

Mantan Wakapolri ini memastikan bahwa isu terkait ini tidak menjadi topik pembahasan di dalam rapat rutin TPN Ganjar-Mahfud. Rapat rutin hanya berfokus terhadap evaluasi dan rencana kegiatan kampanye yang dilakukan pasangan calon bersama jajaran TPN.

"Saya kira itu dalam laporan tadi tidak disampaikan ya," ujarnya.

(Arief Setyadi )