INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Dialog dengan Nelayan, Caleg Perindo Ci Mehong Sebut Mahfud MD Responsif dan Berikan Perhatian

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |21:23 WIB
Caleg Perindo Ci Mehong nilai Mahfud MD sebagai sosok yang responsif dan perhatian. (MPI/Refi Sandi
Caleg Perindo Ci Mehong nilai Mahfud MD sebagai sosok yang responsif dan perhatian. (MPI/Refi Sandi
A
A
A

 

JAKARTA - Caleg DPR Dapil DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu) dari Partai Perindo, Tjioe Nofia Handayani atau Ci Mehong mengatakan sosok Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD sangat responsif dan memberikan perhatian kepada nelayan.

Ia mendampingi Mahfud MD berdialog dan makan seafood bersama warga di Kampung Nelayan Marunda Kepu, Cilincing, Jakarta Utara pada Rabu (20/12/2023) siang.

"Pak Mahfud begitu responsif. Pak Mahfud memberikan perhatian sekali bagi nelayan ya. Jadi kita tadi denger dan berjanji segera memperbaiki," kata Ci Mehong.

Ia menyoroti aspirasi warga nelayan mulai dari BBM solar hingga tidak adanya pendingin menjadi harga jual ikan segar ditawar tengkulak. Ia mengatakan kesejahteraan hidup nelayan pesisir Jakarta itu pun menjadi perhatian Partai Perindo yang dikenal modern peduli rakyat kecil itu.

"Hari ini kita makan seafood bareng Pak Mahfud jadi saya juga makan, ikannya segar langsung dari nelayan memang beda dengan ikan yang biasa kita konsumsi mungkin sudah kena es atau pendingin gitu ya. Jadi Pak Mahfud tadi saya juga mendengar aspirasi dari masyarakat keluhannya biasanya bensin solar, harus punya pendingin atau harus langsung jual ditawar tengkulak terlalu murah sehingga banyak keluhan di sini mereka enggak sejahtera hidupnya," ucapnya.

Sebelumnya, Mahfud MD turut menyerap aspirasi warga nelayan pesisir Jakarta terbagi tiga aspek jangka pendek, menengah, dan panjang mulai dari BBM murah hingga Pesantren Maritim.

"Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu punya visi. Visinya itu menuju Indonesia unggul, mewujudkan negara maritim yang demokratis dan lestari. Jadi ini ada kata maritim. Artinya masalah maritim jadi perhatian utama karena maritim ini mempunyai banyak kekayaan dan banyak tepat membangun. Bukan hanya maritim secara fakta ideologis tapi secara perekonomian," kata Mahfud di hadapan warga nelayan Marunda Kepu.

