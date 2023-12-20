Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Debat Cawapres, Mahfud Minta Wejangan ke Hary Tanoe hingga Sandiaga Uno

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |21:36 WIB
Jelang Debat Cawapres, Mahfud Minta Wejangan ke Hary Tanoe hingga Sandiaga Uno
Ketua TPN Ganjar Pranowo Arsjad Rasjid (Foto: Riyan Rizki Roshali)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Mahfud, Arsjad Rasjid mengungkapkan bahwa calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo Mahfud MD meminta masukan kepada banyak pihak, seperti Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo untuk menghadapi debat perdana cawapres.

“Kami-kami juga diminta masukan oleh Pak Mahfud, saya diminta masukan, Pak Sandi (Sandiaga Uno) diminta masukan, Pak HT (Hary Tanoesoedibjo) diminta masukan, semua yang istilahnya pengusaha dari konteks ekonomi,” kata Arsjad Rasjid di Gedung TPN, Kawasan MNC Centre, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2023).

Selain itu, Arsjad juga mengungkapkan bahwa Mahfud MD juga meminta masukan kepada Calon Presiden Ganjar Pranowo. “Dengan Mas Ganjar, Mas Ganjar juga memberikan masukan dan Pak Mahfud juga pengen tahu apa yang masukan dari Mas Ganjar,” ungkapnya.

Ganjar menjelaskan bahwa Mahfud juga mendengarkan masukan daripada para pelaku UMKM hingga komunitas ekonomi, salah satunya ekonomi digital.

“Apa yang dilakukan datangnya dari Pak Mahfud sendiri Pak Mahfud itu pertama mendengar masukan-masukan suara rakyat, karena yang utama suara rakyat dulu apa yang secara ekonomi yang disampaikan,” ujarnya.

“Lalu juga komunitas-komunitas apakah itu dari komunitas ekonomi kreatif dari komunitas namanya dari sisi komunitas komunitas misalnya ekonomi digital dan lain-lain,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
