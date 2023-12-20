Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pekikan Presiden Sambut Kedatangan Ganjar di Sekretariat BAKI Gama 03

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |21:41 WIB
Pekikan Presiden Sambut Kedatangan Ganjar di Sekretariat BAKI Gama 03
Ganjar Pranowo tiba di BAKI Gama 03. (MPI/Achmad Al Fiqri)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyambangi Sekretariat Nasional Barisan Advokasi Keadilan Indonesia Ganjar-Mahfud (BAKI GAMA) 03 di Jalan Mampang Prapatan Raya, Jakarta Selatan, Rabu (20/12/2023) malam.

Sekitar ratusan peserta yang sebagian advokat dan sarjana hukum menyambut hangat kedatangan Ganjar tiba di lokasi. Pekikan Ganjar Presiden, bahkan gemakan Sekretariat Nasional BAKI GAMA 03.

Dari pantauan MPI di lapangan, Ganjar tiba sekitar pukul 19.15 WIB. Dengan kenakam kemeja putih bertuliskan Sat Set, ia keluar dari mobil pribadinya, Kijang Innova bewarna hitam.

Ganjar disambut oleh sebagian pengurus BAKI GAMA 03. Saat itu, peserta bersorak untuk menyambut Ganjar.

"Ganjar Presiden," seru peserta mengiringi langkah Ganjar ke dalam halaman Sekretaris Nasional BAKI GAMA 03.

