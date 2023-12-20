TPN Pastikan Ketum Parpol Terjun ke Bawah untuk Kampanyekan Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud memastikan tidak hanya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD saja sebagai pasangan calon yang turun ke bawah bertemu masyarakat dalam masa kampanye Pilpres 2024 ini.

Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Komjen Pol (Purn) Gatot Eddy Pramono menyampaikan bahwa Ketua umum partai politik pendukung seperti Megawati Soekarnoputri, Muhammad Mardiono, Hary Tanoesoedibjo dan Oesman Sapta Odang (OSO) juga ikut turun.

"Bisa mereka bergerak sendiri juga bisa bergerak bersama-sama dengan pak Ganjar atau bersama-sama pak Mahfud," kata Gatot usai mengadiri rapat rutin di Gedung TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Rabu (20/12/2023).

Kendati demikian, mantan Wakapolri itu tak mengetahui secara pasti kapan agenda para ketua umum partai politik turun langsung dalam masa kampanye Pilpres 2024 ini.