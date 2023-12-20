Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal JK Dukung Pasangan AMIN, Ganjar: Kalau Kami Sudah Tahu

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |22:34 WIB
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo mengaku tak kaget dengan dukungan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) ke Paslon Capres-Cawapres Nomor Urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Capres bersosok merakyat itu mengaku, gerak-gerik dukungan JK telah terlihat sejak awal.

"Kalau beliau kayaknya dari awal itu (sudah dukung AMIN)," tutur Ganjar saat ditemui di Gedung Fuyinto Sentra Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (20/12/2023).

Bahkan, kata Ganjar, dukungan JK telah terlubat sebelum dirinya dideklarasikan menjadi Capres oleh PDI-Perjuangan.

"Oh beliau dari awal bahkan sebelum saya diumumkan beliau sudah ada disamping AMIN. Kalau kami sudah tahu," tandas Ganjar.

Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) resmi memberikan dukungan terhadap Pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Gus Imin) di Pilpres 2024. Kabar itu dikonfirmasi langsung oleh Juru bIcara JK, Husain Abdullah.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Ganjar-Mahfud Ganjar Pranowo JK
