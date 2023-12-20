Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Debat Cawapres Gunakan Format Podium, TPN Ganjar-Mahfud Yakin KPU Netral

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |22:48 WIB
Debat Cawapres Gunakan Format Podium, TPN Ganjar-Mahfud Yakin KPU Netral
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Mahfud, Arsjad Rasjid meyakini bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersikap netral dalam pelaksanaan debat calon wakil presiden (cawapres) yang digelar pada Jumat (22/12/2023).

Hal tersebut disampaikan Arsjad Rasjid saat ditanya adanya potensi cawapres membawa contekan setelah KPU menggunakan podium dalam debat tersebut.

“Ya kami serahkan itu semua kepada KPU ya, jadi intinya kami percaya bahwa KPU itu selalu netral dan kami percaya yang diberikan itu terbaik,” kata Arsjad kepada wartawan di Gedung TPN, Kawasan MNC Centre, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2023).

Arsjad menegaskan bahwa tim TPN Ganjar Mahfud akan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh KPU.

“Jadi kita akan ikut apa yang sudah KPU siapkan. Jadi kita positif dan pemikirannya demikian, dengan demikian Pak Mahfud dan Mas Ganjar intinya apapun yang sudah oleh KPU mereka akan ikuti dan kita lihat nanti,” pungkasnya.

Sebagai informasi, debat calon wakil presiden akan digelar di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023). Dalam debat itu akan mengangkat tema Ekonomi (ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital), Keuangan, Investasi Pajak, Perdagangan, Pengelolaan APBN-APBD, Infrastruktur, dan Perkotaan.

Untuk diketahui, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengevaluasi debat perdana capres yang berlangsung pada 12 Desember 2023. Hasil evaluasi, pada debat selanjutnya, termasuk debat cawapres 22 Desember 2023, akan ada podium.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177682//kpu_ri-UAp6_large.jpg
Dituding Roy Suryo Selundupkan Aturan Terkait Ijazah Gibran, KPU Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/337/3170370//ketua_kpu_ri_mochammad_afifuddin-EczV_large.jpg
KPU Minta Maaf Sempat Tutupi Dokumen Persyaratan Capres-Cawapres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/337/3149990//dkpp-eVJR_large.jpg
Tok, DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras ke Idham Holik, Terbukti Langgar Etik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/337/3140716//x_kpu-xJ0a_large.jpg
Medsos X Diretas Situs Judol, KPU Minta Bantuan BSSN 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/337/3140309//ketua_bawaslu_rahmat_bagja-Qnaq_large.jpg
Bawaslu Protes ke KPU Soal Batas Door Prize saat Kampanye: Sekarang Bisa Kasih Umrah dan Mobil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136350//kpu_ri-IoLc_large.jpg
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement