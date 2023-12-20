Debat Cawapres Gunakan Format Podium, TPN Ganjar-Mahfud Yakin KPU Netral

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Mahfud, Arsjad Rasjid meyakini bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersikap netral dalam pelaksanaan debat calon wakil presiden (cawapres) yang digelar pada Jumat (22/12/2023).

Hal tersebut disampaikan Arsjad Rasjid saat ditanya adanya potensi cawapres membawa contekan setelah KPU menggunakan podium dalam debat tersebut.

“Ya kami serahkan itu semua kepada KPU ya, jadi intinya kami percaya bahwa KPU itu selalu netral dan kami percaya yang diberikan itu terbaik,” kata Arsjad kepada wartawan di Gedung TPN, Kawasan MNC Centre, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2023).

Arsjad menegaskan bahwa tim TPN Ganjar Mahfud akan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh KPU.

“Jadi kita akan ikut apa yang sudah KPU siapkan. Jadi kita positif dan pemikirannya demikian, dengan demikian Pak Mahfud dan Mas Ganjar intinya apapun yang sudah oleh KPU mereka akan ikuti dan kita lihat nanti,” pungkasnya.

Sebagai informasi, debat calon wakil presiden akan digelar di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023). Dalam debat itu akan mengangkat tema Ekonomi (ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital), Keuangan, Investasi Pajak, Perdagangan, Pengelolaan APBN-APBD, Infrastruktur, dan Perkotaan.

Untuk diketahui, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengevaluasi debat perdana capres yang berlangsung pada 12 Desember 2023. Hasil evaluasi, pada debat selanjutnya, termasuk debat cawapres 22 Desember 2023, akan ada podium.