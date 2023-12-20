Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Didukung Putri Wapres Maruf, Begini Respon Ganjar Pramowo

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |23:10 WIB
Didukung Putri Wapres Maruf, Begini Respon Ganjar Pramowo
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor urut 3, Ganjar Pranowo turut mengucapkan terima kasih kepada Putri Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah Ma'ruf Amin. Terima kasih dilayangkan lantaran Siti telah menyatakan dukungan kepada Ganjar di Pilpres 2024.

"Dukungan Ibu Azizah, terima kasih saya juga pernah sowan ke KH Ma’ruf Amin dan mendapatkan banyak nasihat dan sekarang putrinya bersama kami," tutur Ganjar saat ditemui di Sekretariat Nasional BAKI GAMA 03, Jakarta Selatan, Rabu (20/12/2023).

Capres yang didukung Partai Perindo itu pun mengaku senag lantaran telah didukung Siti. Keberadaan Siti, dinilai Ganjar menjadi energi tambahan untuk memenangkan kontestasi pilpres.

"Tentu kami sangat senang karena ini bagian dari energi kita, penting buat kami," tandasnya.

Sebelumnya, putri Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah turut hadir dalam kegiatan deklarasi Barisan Advokat Keadilan Indonesia (BAKI) Ganjar-Mahfud (GAMA) 03 di Gedung Fuyinto Sentra Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (20/12/2023).

Siti, hadir dalam kapasitas Ketua Dewan Pembina BAKI GAMA 03. Secara resmi, ia resmi memberi dukungan terhadap Paslon Capres-Cawapres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Halaman:
1 2
      
