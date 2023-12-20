TPN Ganjar-Mahfud Akan Lebih Masif Terjun ke Akar Rumput

JAKARTA - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Komjen Pol (Purn) Gatot Eddy Pramono, mengatakan akan lebih masif lagi mengkampanyekan pasangan nomor urut tiga hingga akar rumput. Seluruh pendukung pasangan Ganjar Pranowo -Mahfud MD akan bergotong menyerap aspirasi masyarakat di berbagai daerah.

Gatot mengatakan, para pendukung bisa bergerilya sendiri hingga akar rumput tanpa harus didampingi Ganjar ataupun Mahfud. Hal itu guna memaksimalkan sisa waktu kampanye.

“Ketua TPN, Wakil Ketua TPN, partai-partai pendukung dan relawan bisa ke daerah-daerah lain tanpa harus bersama-sama dengan Pak Ganjar atau Pak Mahfud. Maksudnya bergerak bersama-sama biar lebih masif,” ucap Gatot Eddy Pramono, di Gedung High End, Jakarta, Rabu (20/12/2023).

Kata Gatot semangat pasangan nomor urut tiga ini perlu di apresiasi. Sebab Ganjar dan Mahfud dalam sehari bisa mengunjungi 4 sampai 5 daerah, bertemu masyarakat menyampaikan visi misinya dan menyerap aspirasi.

Dia menjelaskan, keterlibatan istri Ganjar, Siti Atikoh Supriyanti dan putranya, Muhammad Zinedine Alam Ganjar, adalah murni sebagai pendamping Ganjar.

“Jadi beliau mendukung, terlebih ibu Siti Atikoh ini kan anak seorang ulama besar dan berpengaruh di Jawa Tengah, artinya punya kekuatan sendiri. Mereka keluarga yang harmonis, setiap keluarga saya rasa kepingin punya cita-cita harmonis,” tegas Gatot.

Dia menjelaskan, soal suara dari pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga akan dimaksimalkan menurutnya bagian dari strategi. Sebab progam Jokowi yang sudah baik pastinya akan dilanjutkan pasangan Ganjar-Mahfud, sementara yang belum terealisasi atau kurang akan diperbaiki.

“Saya kira pendukungnya Pak Jokowi bisa melihat sendiri, jika ada yang kemudian mendukung Ganjar-Mahfud,” tegasnya.