Tanggapan TPN Soal Kampanye Ganjar di Wonosobo 'Dibuntuti' Kaesang Pangarep

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Mahfud, Arsjad Rasjid buka suara terkait agenda kampanye capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep di lokasi yang sama.

Diketahui, Ganjar Pranowo tiba di Wonosobo pada Senin (18/12/2023) pagi hari. Kemudian, Ketum PSI Kaesang Pangarep tiba malam harinya. Arsjad menilai tidak ada masalah jika kegiatan kampanye Ganjar dan Kaesang di lokasi yang sama.

“Enggalah, saya rasa ini semua lagi proses kampanye, jadi semuanya lagi mendatangi tempat-tempatnya. Jadi kita melihatnya biasa-bisa saja,” kata Arsjad kepada wartawan di Gedung TPN, Kawasan MNC Centre, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2023).

Arsjad menjelaskan bahwa saat ini Ganjar-Mahfud fokus untuk turun langsung menyapa masyarakat dengan blusukan ke berbagai wilayah. Bahkan, kata Arsjad, Ganjar menginap di rumah warga untuk bisa menyerap aspirasi.

“Jadi kita melihatnya fokus pada apa yang mau kita lakukan karena kita percaya bahwa Mas Ganjar seorang yang selalu melakukan blusukan, bahkan bukan hanya blusukan, beliau tidur di rumah rakyat, bersama masyarakat di kediaman mereka,” ucapnya.

“Karena tadi, beliau (Ganjar) selalu mengatakan bahwa saya ingin mendengar dan ingin merasakan, karena kalau tidak di sana, tidak bisa mendengar dan tidak bisa merasakan. Dan itu penting sekali. Mas Ganjar selalu melakukan hal itu dan ingin mendengar dan merasai, roso,” jelasnya.

(Awaludin)