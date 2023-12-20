Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tanggapan TPN Soal Kampanye Ganjar di Wonosobo 'Dibuntuti' Kaesang Pangarep

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |23:36 WIB
Tanggapan TPN Soal Kampanye Ganjar di Wonosobo 'Dibuntuti' Kaesang Pangarep
Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Mahfud, Arsjad Rasjid buka suara terkait agenda kampanye capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep di lokasi yang sama.

Diketahui, Ganjar Pranowo tiba di Wonosobo pada Senin (18/12/2023) pagi hari. Kemudian, Ketum PSI Kaesang Pangarep tiba malam harinya. Arsjad menilai tidak ada masalah jika kegiatan kampanye Ganjar dan Kaesang di lokasi yang sama.

“Enggalah, saya rasa ini semua lagi proses kampanye, jadi semuanya lagi mendatangi tempat-tempatnya. Jadi kita melihatnya biasa-bisa saja,” kata Arsjad kepada wartawan di Gedung TPN, Kawasan MNC Centre, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2023).

Arsjad menjelaskan bahwa saat ini Ganjar-Mahfud fokus untuk turun langsung menyapa masyarakat dengan blusukan ke berbagai wilayah. Bahkan, kata Arsjad, Ganjar menginap di rumah warga untuk bisa menyerap aspirasi.

“Jadi kita melihatnya fokus pada apa yang mau kita lakukan karena kita percaya bahwa Mas Ganjar seorang yang selalu melakukan blusukan, bahkan bukan hanya blusukan, beliau tidur di rumah rakyat, bersama masyarakat di kediaman mereka,” ucapnya.

“Karena tadi, beliau (Ganjar) selalu mengatakan bahwa saya ingin mendengar dan ingin merasakan, karena kalau tidak di sana, tidak bisa mendengar dan tidak bisa merasakan. Dan itu penting sekali. Mas Ganjar selalu melakukan hal itu dan ingin mendengar dan merasai, roso,” jelasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement